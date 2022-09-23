شكرا لقرائتكم الجوازات تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختمًا خاصًّا” بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاء بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ. وتأتي المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم كتوثيق ورمز لليوم الوطني المجيد، كما حرصت “الجوازات” على تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.