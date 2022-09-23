شكرا لقرائتكم إصدار استثنائيٍّ من متحف السيرة النبوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

إصدار متحف السيرة النبوية وستتم إقامة هذا الإصدار الاستثنائي للمتحف الدولي للسيرة النبوية في مقرِّ معارض الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما سيجد زائرُه نفسَه في جولةٍ عبر عالمٍ من الجهودِ الكبيرةِ والإنجازاتِ الجليلةِ للمملكة، تحكي قصةَ ريادتها وتفوقها وتألقها في خدمة الإسلام والمسلمين. تدشين النسخة الأولى وسيشهد هذا الإصدار الخاص تدشين النسخة الأولى التي يتم عرضها لأول مرةٍ من المعرض الافتراضي الإبداعي التوثيقي التأصيلي للحجرة النبوية الشريفة وتاريخها، والمسجد النبويِّ الشريف وعمارته عبر التاريخ، وصولًا إلى العهد السعودي الزاهر، إلى جانب قسمٍ عن مكة المكرمة وفضائلها، والمسجد الحرام وعمارته عبر التاريخ إلى هذا العهد السعودي، حيث تميَّز بأعظم فنون الإعمار وأجمل مظاهر العناية والرعاية. الرياض - محمد الوسيري - تحتفي رابطة العالم الإسلامي باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هذا العام، بمشاركة فريدة ونوعية، حيث وجَّه الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالمشاركة بإصدارٍ استثنائيٍّ خاصٍّ من أجنحة المتحف الدولي للسيرة النبوية، يركِّز على إظهار الجهود العظيمة والإنجازات الكبيرة للمملكة في خدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة، من خلال مادةٍ علميةٍ وتاريخيةٍ توثيقيةٍ، سيتم عرضها بأحدث الوسائل وأكثرها إبداعًا.وستتم إقامة هذا الإصدار الاستثنائي للمتحف الدولي للسيرة النبوية في مقرِّ معارض الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما سيجد زائرُه نفسَه في جولةٍ عبر عالمٍ من الجهودِ الكبيرةِ والإنجازاتِ الجليلةِ للمملكة، تحكي قصةَ ريادتها وتفوقها وتألقها في خدمة الإسلام والمسلمين.وسيشهد هذا الإصدار الخاص تدشين النسخة الأولى التي يتم عرضها لأول مرةٍ من المعرض الافتراضي الإبداعي التوثيقي التأصيلي للحجرة النبوية الشريفة وتاريخها، والمسجد النبويِّ الشريف وعمارته عبر التاريخ، وصولًا إلى العهد السعودي الزاهر، إلى جانب قسمٍ عن مكة المكرمة وفضائلها، والمسجد الحرام وعمارته عبر التاريخ إلى هذا العهد السعودي، حيث تميَّز بأعظم فنون الإعمار وأجمل مظاهر العناية والرعاية.