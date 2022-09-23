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شكرا لقرائتكم ولي العهد أقنع بوتين بإطلاق الأسرى رغم التعقيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن ولي العهد تمكن من إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إطلاق الأسرى مبادرة إنسانية رغم التعقيدات. وأضاف وزير الخارجية، خلال لقائه مع قناة العربية اليوم الجمعة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان نشطًا على المسرح العالمي منذ وقت طويل وظهر كقائد يركز على تحصيل النتائج وحل المشاكل، وهذا ما أكسبه احترامًا كبيرًا من قادة الدول الأخرى.