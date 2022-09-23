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ولي العهد أقنع بوتين بإطلاق الأسرى رغم التعقيدات

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الرياض - محمد الوسيري - قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن ولي العهد تمكن من إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن إطلاق الأسرى مبادرة إنسانية رغم التعقيدات. وأضاف وزير الخارجية، خلال لقائه مع قناة العربية اليوم الجمعة، أن ولي العهد الأمير كان نشطًا على المسرح العالمي منذ وقت طويل وظهر كقائد يركز على تحصيل النتائج وحل المشاكل، وهذا ما أكسبه احترامًا كبيرًا من قادة الدول الأخرى.

مكالمة ولي العهد وبوتين: 

وكان ولي العهد أجرى، اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس بوتين، أكد خلاله استعداد المملكة لبذل كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود الرامية للوصول لحل سياسي للأزمة، ومن جانبه قدم الرئيس الروسي في بداية الاتصال شكره لولي العهد على مساهمته الفاعلة والمتميزة في إنجاح عملية تبادل الأسرى.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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