شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: دمت وطن مجد وعلياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أننا نستلهم من بطولات الملك عبدالعزيز ورجالاته، الهمة والشجاعة للمضي في تحقيق مستقبل الوطن.

توحيد المملكة:

همة وشجاعة: