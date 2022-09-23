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شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: دمت وطن مجد وعلياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أننا نستلهم من بطولات الملك عبدالعزيز ورجالاته، الهمة والشجاعة للمضي في تحقيق مستقبل الوطن.
توحيد المملكة:
وكتب الأمير خالد بن سلمان تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر بمناسبة اليوم الوطني الـ92 للمملكة، قال فيها “نستعيد في ذكرى اليوم الوطني قيام المملكة العربية السعودية
على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي وحد مع رجالاته هذه البلاد المباركة، وأرسى فيها الأمن والاستقرار”.
همة وشجاعة:
وتابع: “مستلهمين من بطولاتهم وتضحياتهم، الهمة والشجاعة، لنمضي مع قيادتنا الحكيمة في تحقيق رؤيتها لمستقبل وطننا”، مختتما تغريدته “دمت وطنَ مجدٍ وعلياء”.
اسماعيل الماحي
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