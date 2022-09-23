شكرا لقرائتكم سناب شات يمنح السعوديين ميزة جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفالًا باليوم الوطني الـ 92 للسعودية، منح تطبيق سناب شات Snapchat مستخدميه في السعودية لفرصة للاحتفال بهذه المناسبة، بطريقة لم يسبق لها مثيل من خلال تقنية الواقع المعزز (AR). لاقت هذه الميزة استحسانًا كبيرًا عند إطلاقها في 2021، وهي اليوم تمنح السعوديين فرصة لتسليط الضوء على التراث الغني للمملكة، حيث تأخذهم الميزة في رحلة مستقبلية مدعومة بتقنية الواقع المعزز الرائدة من سناب شات.

استكشاف مستقبل السعودية

واحتفالًا باليوم الوطني تحت شعار هي لنا دار، سيتمكن مستخدمو التطبيق من الوصول إلى عدسة العالم واستكشاف مستقبل السعودية. وقال موقع Digital Studio الرائد: في هذا اليوم الوطني، يمنح سناب شات للمواطنين السعوديين فرصة لإظهار فخرهم وحبهم للمملكة مع التعرف أيضًا على المعالم المثيرة والمشاريع المستقبلية مثل مشروع البحر الأحمر، وهو وجهة سياحية فاخرة، بالإضافة إلى مشروع أوكساغون في نيوم الذي سيقدم نموذجًا جديدًا حيث يجتمع الناس والصناعات والتقنيات في وئام مع الطبيعة. يُتاح لمستخدمي Snapchat أيضًا فرصة استكشاف القدية وهي الوجهة المبتكرة التي ستوفر تجارب مثيرة على نطاق لم يسبق له مثيل من قبل، وأخيرًا، سيأخذ المشروع مستخدميه إلى مدينة ذا لاين.

يمكن للمستخدمين إظهار روحهم الوطنية من خلال تجربة Face Lens والتقاط صورة بزخارف احتفالية تتضمن ألعابًا نارية وقصاصات فنية. وتعليقًا على هذه الميزة الفريدة من نوعها، قال عبدالله الحمادي، رئيس الأعمال الإقليمي في الشركة: مستخدمو Snapchat السعوديون هم من بين أكثر المستخدمين انخراطًا في استخدامه على مستوى العالم، واحتفالًا باليوم الوطني، أردنا أن نوفر لمجتمعنا فرصة فريدة للاحتفال بهذا اليوم الخاص. وبالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من المشاريع الضخمة التي تم إعدادها لتشكيل مستقبل المملكة، تتيح الميزة أيضًا لهم التعبير عن حبهم للوطن والاحتفال باليوم الوطني من خلال تجربة تفاعلية مدعومة بالواقع المعزز.

استخدام ميزة سناب شات