شكرا لقرائتكم مصر تمنح خالد المالك جائزة الرواد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - سلم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية كرم جبر جائزة “الرواد” لـ خالد بن حمد المالك رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير جريدة الجزيرة في احتفالية نظمها المجلس في قلعة صلاح الدين يوم الخميس الماضي 22 سبتمبر 2022م، على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب، بحضور الوزراء والوفود المشاركة في الاجتماعات وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب.

إسهامات صحفية:

وجاء التكريم لـ المالك نظير إسهاماته الصحفية والإعلامية في تشكيل الوعي والمعرفة ومحاربة الأفكار المتطرفة والهدامة والدفاع عن قضايا الأمة وقضايا دولهم العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتقديرًا للجهود المضنية التي قام بها في دعم كل الجهود الرامية للنهوض بالصحافة العربية وتقديرًا لدوره البارز ولجهوده المخلصة في دعم مسيرة العمل الصحفي في الوطن العربي ودوره الفاعل في خدمة قضايا الوطن العربي واعترافًا بجهوده وعطاءاته وتاريخه في تعزير دور الصحافة المكتوبة.