شكرا لقرائتكم أمنيات الموتى والأحياء في خطبة المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

مواقف واعظة:

أماني الأحياء:

الصالح والقبر:

الرياض - محمد الوسيري - أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد المسلمين بتقوى الله وأن لا يحزنوا على ما فات ولا يحملوا همَّ ما لم ينزل، ولا يمدوا أعينهم إلى مالا يملكون، فمن أبصر عيب نفسه شغله عن عيب غيره، وأن يصِلُوا من قطعهم، وأن يعطوا من حرمهم، وأن يعفوا عمن ظلمهم وأن يحسنوا إلى من أساء إليهم.وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في المسجد الحرام: “يقول بعض أهل العلم إن من أعظم المواقف الواعظة إفاقةَ المحُتضَر عند موته فقد قالوا: “إنه ينتبه انتباهاً لا يوصف ويقلق قلقاً لا يُحد ، ويتلهف على ما مضى من زمانه ، ويتمنى لو تُرِك ليرجعَ ويتداركَ ما فاته ، ويصدقَ في توبته ، لأنه يعاني من الموت ما يعاني ، ويكاد يقتل نفسه أسفا وحسرة, ذلك أن الموتى انتهت فرصهم في الحياة وقد عاينوا الآخرة، عرفوا ما لهم وما عليهم، أدركوا أنهم كانوا في نعم فهل حفظوها، وفي أوقات فهل أحسنوا العمل فيها، وأي حسرة وأي ندامة هم الآن فيها كانوا يعيشون بين الورى فأصبحوا تحت الثرى، كانوا في الوجود ثم صاروا إلى اللحود، رهائن أعمالهم لا يطلقون وغرباءَ سفر لا يعودون هذه هي حال الدنيا ، وهذه حال أهلها ، وحال من فارقها. وأضاف: “لكن ها هنا وقفة مع مسألة عجيبة وحال غريبة بُسطت في الكتاب والسنة، مسألة تتحدث عن مواقف لهؤلاء الأموات فيها العظة ، والعبرة ، والدرس ، بل فيها المبادرة والمسارعة لمن وفقه الله وأعانه فالأموات انتقلوا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ، عاينوا الجنة ، وشاهدوا النار ، رأوا ملائكة الله ، وعرفوا حقيقة الدنيا ، وحقيقة الآخرة وأيقنوا وهم في البرزخ أنهم سيبعثون ليوم عظيم ، يومٍ يقوم فيه الناس لرب العالمين اقرأوا كتاب ربكم ، وانظروا في سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لتعرفوا هذه المسألة ، وتتعرفوا على هذه القضية إنها أمنيات الموتى.وبين الشيخ بن حميد أن كل الموتى يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا : الصالحون وغير الصالحين, أما الصالحون فيتمنون المزيد من العمل الصالح لما يرون من الكرامات ، والدرجات ، وعظيم النعيم. وأما المقصرون فيتمنون الرجوع ليستدركوا ويستعتبوا. وأشار إلى بعض أماني الأحياء فالفقير في الدنيا يتمنى الغنى ، والغني يتمنى من المال مزيدا ، ومن العمر مديدا ، والغريب يتمنى العودة إلى أهله ، والمريض يتمنى الشفاء والعافية ، والعقيم يتمنى الولد ، والأعزب يتمنى الزواج ، أمنياتهم في وظيفة مرموقة ، وزوجة جميلة ، ومركب هنيء ، وبيت واسع ، ومكانة اجتماعية ، ومزيد من المال والعقار ، والسفر والتنقل ، ومزيد من البهجة والانبساط ، وهكذا هم أهل الدنيا : المقل لا يقنع ، والغني لا يشبع ، والأماني لا تنقطع . وأضاف: “أما الموتى – رحمنا الله وإياهم وعفا عنا وعنهم- فمنهم الصالحون ، ومنهم المقصرون، حيث روى الترمذي في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من أحد يموت إلا ندم ، قالوا : وما ندامته يا رسول الله قال: “إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد ، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع”. وبين أن الصالحون فَأُوْلى أمنياتهم حين يُحملون جنازة على الأعناق فيقول الرجل الصالح عجلوني عجلوني ، قدموني قدموني ، وإن كانت غير صالحة قالت : يا ويلها أين يذهبون بها ، أخروني أخروني ، يسمع صوتها كلُّ شيء إلا الإنسان ، ولو سمعها الإنسان لصعق .وأشار خطيب المسجد الحرام إلى أن الصالح حين يُدَخلُ قبَرهُ ويرى نعيم القبر، وسعته ونوره ، وانشراحه يتمنى من أن يعجل الله قيام الساعة، وأما الشهيد فمع عظم منزلته العالية ، وما أعد الله له في الجنان من أعالي الدرجات فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا ليواصل الجهاد في سبيل الله ، فيقاتل ويُقتل عشرات المرات ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة . وأضاف: “أما المقصرون فلهم أمنياتهم ، وآخر يتمنى الرجوع ليقدم صدقة لله عز وجل حيث يقول الحافظ بن رجب رحمه الله : ( إن غاية أمنية الموتى في قبورهم حياةُ ساعةٍ يستدركون فيها ما فاتهم من توبة ، وعملٍ صالح ، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعا ، ومنهم من يقطعها في المعاصي ) .

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