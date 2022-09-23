شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة وتساقط البرد على بدر الجنوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وتدنيّاً في مدى الرؤية على المحافظة . وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً . توقعات طقس نجران وكان نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبةً بتدني في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، ثار، حبونا، ويدمة . وبيّن المركز أن الحالة ستستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساء . حالة الطقس اليوم كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .