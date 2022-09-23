أسعار «آيفون14» الجديد.. تبدأ من 391 دينارًا.. تعرّف على التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت كل من شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث «بتلكو»، «زين» و «STC» أجهزة الآيفون الجديدة «iPhone14» رسميًا صباح اليوم الجمعة للبيع.
وحول أنواع الجهاز وأسعاره أكدت عدة محال تجارية لبيع أجهزة الآيفون لـ« الأيام» على أن الجهاز متوفر وبـ 4 انواع، وهم آيفون 14، آيفون 14 بلس، آيفون 14 برو، آيفون 14 برو ماكس.
وذكرت بأن الأنواع الأربعة لها ذات تصميم الجيل السابق من آيفون 13 تماما و13برو، حيث إنه تصميم بحواف مسطحة من الألمنيوم بأربعة ألوان جديدة، الليلكي العميق، والفضي، والذهبي، والأسود الفلكي.
أما عن الأسعار فأفاد أصحاب محال بيع الهواتف للأيام بأن الأسعار الرسمية المعتمدة في سوق البحرين للآيفون الجديد تبدأ من 391 دينارًا وتصل 783 دينارًا بحسب المواصفات والأحجام.
وبالتفاصيل فسعر جهاز آيفون 14 العادي يبدأ من 391 دينارًا إلى 535 دينارًا، أما آيفون 14 بلس فسعر الجهاز يبدأ من 437 دينارًا إلى 581 دينارًا، وجهاز آيفون 14 برو فيبدأ سعره من 495 دينارًا إلى 737 دينارًا، والجهاز الاخير آيفون 14 برو ماكس فهو بسعر يبدأ من 541 دينارًا إلى 783 دينارًا. ويختلف السعر بحسب المواصفات والأحجام.
وعن الاقبال على شراء الجهاز الجديد قال حميد إبراهيم هو «صاحب محلات «7phone» : ان الاقبال هذه السنة لم يكن بالمستوى المتوقع ولا كالعام الماضي، بسبب ان الجهاز لم يتغير كثيرًا والسعر أصبح مرتفع جدا، وأضاف إبراهيم: لكن مع الأيام القادمة ومع بدأ شركات الاتصال بعرض الجهاز وتوفر كميات كبيرة منه سيبدأ السعر ينخفض ويصل إنخافضه إلى حدود 20%، وهنا أتوقع زيادة الاقبال على الجهاز.
وبدأت شركات الاتصالات عند الساعة الـ 12 من منتصف ليلة الجمعة بعرض وبيع أجهزة الآيفون، وحددت شركة بتلكو العرض في حلبة البحرين الدولية ، أما «زين» فأختارت أن يكون عرضها الرئيسي في «مجمع السيف» ضاحية السيف . وقررت «STC» أن يكون توزيعها للجهاز في مجمع «ستي سنتر» البحرين.
وشهدت الأماكن التي تمّ الإعلان عن توافر الأجهزة الجديدة فيها اكتظاظًا كبيرًا، حيث يتسابق عشّاق التقنية ومتابعة أحدث الإصدارات للحصول على نسخهم من الإصدارات الجديدة.
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