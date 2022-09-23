أسعار «آيفون14» الجديد.. تبدأ من 391 دينارًا.. تعرّف على التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاث‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬،‭ ‬‮«‬زين‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬STC‮»‬‭ ‬أجهزة‭ ‬الآيفون‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬iPhone14‮»‬‭ ‬رسميًا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬للبيع‭. ‬

وحول‭ ‬أنواع‭ ‬الجهاز‭ ‬وأسعاره‭ ‬أكدت‭ ‬عدة‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭ ‬لبيع‭ ‬أجهزة‭ ‬الآيفون‭ ‬لـ‮«‬‭ ‬الأيام‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬متوفر‭ ‬وبـ‭ ‬4‭ ‬انواع،‭ ‬وهم‭ ‬آيفون‭ ‬14،‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬بلس،‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬برو،‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬برو‭ ‬ماكس‭.‬

وذكرت‭ ‬بأن‭ ‬الأنواع‭ ‬الأربعة‭ ‬لها‭ ‬ذات‭ ‬تصميم‭ ‬الجيل‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬آيفون‭ ‬13‭ ‬تماما‭ ‬و13برو،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬تصميم‭ ‬بحواف‭ ‬مسطحة‭ ‬من‭ ‬الألمنيوم‭ ‬بأربعة‭ ‬ألوان‭ ‬جديدة،‭ ‬الليلكي‭ ‬العميق،‭ ‬والفضي،‭ ‬والذهبي،‭ ‬والأسود‭ ‬الفلكي‭.‬

أما‭ ‬عن‭ ‬الأسعار‭ ‬فأفاد‭ ‬أصحاب‭ ‬محال‭ ‬بيع‭ ‬الهواتف‭ ‬للأيام‭ ‬بأن‭ ‬الأسعار‭ ‬الرسمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭ ‬للآيفون‭ ‬الجديد‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬391‭ ‬دينارًا‭ ‬وتصل‭ ‬783‭ ‬دينارًا‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬والأحجام‭.‬

وبالتفاصيل‭ ‬فسعر‭ ‬جهاز‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬العادي‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬391‭ ‬دينارًا‭ ‬إلى‭ ‬535‭ ‬دينارًا،‭ ‬أما‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬بلس‭ ‬فسعر‭ ‬الجهاز‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬437‭ ‬دينارًا‭ ‬إلى‭ ‬581‭ ‬دينارًا،‭ ‬وجهاز‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬برو‭ ‬فيبدأ‭ ‬سعره‭ ‬من‭ ‬495‭ ‬دينارًا‭ ‬إلى‭ ‬737‭ ‬دينارًا،‭ ‬والجهاز‭ ‬الاخير‭ ‬آيفون‭ ‬14‭ ‬برو‭ ‬ماكس‭ ‬فهو‭ ‬بسعر‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬541‭ ‬دينارًا‭ ‬إلى‭ ‬783‭ ‬دينارًا‭. ‬ويختلف‭ ‬السعر‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬والأحجام‭.‬

وعن‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬قال‭ ‬حميد‭ ‬إبراهيم‭ ‬هو‭ ‬‮«‬صاحب‭ ‬محلات‭ ‬‮«‬7phone‮»‬‭ : ‬ان‭ ‬الاقبال‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتوقع‭ ‬ولا‭ ‬كالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬بسبب‭ ‬ان‭ ‬الجهاز‭ ‬لم‭ ‬يتغير‭ ‬كثيرًا‭ ‬والسعر‭ ‬أصبح‭ ‬مرتفع‭ ‬جدا،‭ ‬وأضاف‭ ‬إبراهيم‭: ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬ومع‭ ‬بدأ‭ ‬شركات‭ ‬الاتصال‭ ‬بعرض‭ ‬الجهاز‭ ‬وتوفر‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭ ‬سيبدأ‭ ‬السعر‭ ‬ينخفض‭ ‬ويصل‭ ‬إنخافضه‭ ‬إلى‭ ‬حدود‭ ‬20‭%‬،‭ ‬وهنا‭ ‬أتوقع‭ ‬زيادة‭ ‬الاقبال‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭. ‬

وبدأت‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الـ‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬ليلة‭ ‬الجمعة‭ ‬بعرض‭ ‬وبيع‭ ‬أجهزة‭ ‬الآيفون،‭ ‬وحددت‭ ‬شركة‭ ‬بتلكو‭ ‬العرض‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬‮«‬زين‮»‬‭ ‬فأختارت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬عرضها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬‮«‬مجمع‭ ‬السيف‮»‬‭ ‬ضاحية‭ ‬السيف‭ . ‬وقررت‭ ‬‮«‬STC‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬توزيعها‭ ‬للجهاز‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬‮«‬ستي‭ ‬سنتر‮»‬‭ ‬البحرين‭.‬

وشهدت‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬توافر‭ ‬الأجهزة‭ ‬الجديدة‭ ‬فيها‭ ‬اكتظاظًا‭ ‬كبيرًا،‭ ‬حيث‭ ‬يتسابق‭ ‬عشّاق‭ ‬التقنية‭ ‬ومتابعة‭ ‬أحدث‭ ‬الإصدارات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نسخهم‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬الجديدة‭.‬