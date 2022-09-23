البورصة الباكستانية تغلق على تراجع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة بلغت 0.7 %، أي ما يعادل 307 نقاط، ليصل عند مستوى 40620 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 90.942.873 سهماً، تمثّل أسهم 328 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 109 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 186 شركة، واستقرت قيمة أسهم 33 شركة.