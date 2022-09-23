جمعية الثقافة والفنون بحائل تشارك بعدد من الفعاليات باليوم الوطني ٩٢

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شاركت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة حائل بعدد من الأعمال التشكيلية الوطنية ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في متنزه المغواة بمناسبة اليوم الوطني 92.
وأوضح مشرف لجنة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية حسين السردي أن الجناح يحوي حائطاً تشكيلياً يُعرض عليه أكثر من 60 لوحة تشكيلية قام بإنتاجها فنانو الجمعية وفناناتها من تشكيليين وخطاطين، كما يضم الجناح قسماً للرسم المباشر والخط العربي يُظهر فيه الفنانون مهاراتهم وما يملكون من موهبة تشكيلية أمام الزوار طوال أيام الفعالية.
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