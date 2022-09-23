محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات “ختماً خاصاً” بمناسبة اليوم الوطني الـ (92) للمملكة، يحتوي على الهوية البصرية لهذا اليوم، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر من كل عام، احتفاء بتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ.
وتأتي المبادرة ضمن برامج الاحتفال مع المسافرين المغادرين والقادمين عبر المنافذ الدولية للمملكة، حيث تختم به جوازاتهم كتوثيق ورمز لليوم الوطني المجيد، كما حرصت “الجوازات” على تقديم الورود والهدايا التذكارية لهم بهذه المناسبة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجوازات” تطلق ختماً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ (92) عبر المنافذ الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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