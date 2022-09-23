هيئة التراث تُنظّم فعاليات اليوم الوطني الـ 92 بالباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
انطلقت أمس الفعاليات الثقافية والفنية التي تُنظّمها هيئة التراث احتفاءً باليوم الوطني الـ92 للمملكة، وذلك بقرية ذي عين بمنطقة الباحة.
وفعّلت الهيئة قرية ذي عين بوصفها أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية في المنطقة، واستغلت طابعها التراثي والتاريخي بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية منها عروض الصوت والضوء والعروض الشعبية، والشاشات التفاعلية التي قدّمت عروضًا وطنية متنوعة.
وتابع زوار القرية أركان الحِرَفيين التي ضمت صناعة القهوة السعودية والحِرَف اليدوية والخسف والخط العربي والحدادة، كما استمتع الزوار بألوان من الفنون الشعبية الوطنية.
وتستمر هذه الفعاليات ثلاثة أيام في سياق حرص هيئة التراث على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل الأصول الثقافية في الاحتفال باليوم الوطني، في إطار ثقافي تفاعلي.
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