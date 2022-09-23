المملكة في عيون الصحافة الأجنبية خلال هذا الأسبوع

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وساطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتحرير الرهائن الأمريكيين والبريطانيين في أوكرانيا، واكتشاف رواسب ضخمة من الذهب والنحاس في المدينة المنورة، وعروض السيرك في اليوم الوطني، أبرز ما تناولته الصحف الأجنبية عن المملكة، هذا الأسبوع، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير.

تليفزيون نيو دلهي: المملكة تعلن عن اكتشاف رواسب ضخمة من الذهب والنحاس في المدينة المنورة

استعرض الموقع الإلكتروني لتليفزيون نيودلهي، إعلان المملكة مؤخرًا عن اكتشاف مواقع جديدة لرواسب الذهب والنحاس الخام في المدينة المنورة.

وأشار الموقع إلى إبلاغ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن اكتشافات الذهب الخام كانت ضمن حدود منطقة المدينة المنورة، واكتشاف خام النحاس في أربعة مواقع بمنطقة المضيق بمنطقة وادي الفارعة بالمدينة المنورة.

ذا تليغراف: ولي العهد يلعب دورًا دبلوماسيًا محورياً في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية

فيما أشارت صحيفة ذا تليغراف البريطانية إلى الدور الدبلوماسي المحوري، الذي استطاع أن يلعبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في ظل نشوب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ بتحرير رهائن بريطانيين محتجزين لدى قوات روسية في أوكرانيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، قد أكدت منذ يومين، إطلاق سراح خمسة مواطنين بريطانيين ضمن عشرة أشخاص كانوا محتجزين لدى القوات المدعومة من روسيا في شرقي أوكرانيا، موجهة الشكر للمملكة على مساعدتها في تأمين الإفراج عن المحتجزين.

رويترز: الولايات المتحدة تشكر المملكة على إطلاق سراح اثنين من مواطنيها في أوكرانيا

في السياق ذاته، أفردت وكالة الأنباء “رويترز”، خبرًا تشكر فيه الإدارة الأمريكية، المملكة على جهود الوساطة لإطلاق سراح اثنين من مواطنيها، احتجزتهما قوات روسية في أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن بلاده تتطلع إلى لم شمل العائلات بذويها عقب الإفراج عنهم.

ذا غلوبال تايمز: عروض سيرك “دو سوليه” ضمن احتفالات اليوم الوطني في المملكة

فيما أفردت صحيفة ذا غلوبال تايمز، مساحة مصورة لأداء سيرك “دو سوليه”، والذي من المقرر أن يكون ضمن احتفالات المملكة بيومها الوطني.

واشنطن أكزايمنر: المملكة تحجز مقعدين على “سبيس إكس” لمحطة الفضاء الدولية

قالت صحيفة واشنطن أكزايمنر، إن المملكة حجزت مقعدين لرائدي فضاء سعوديين، على متن مكوك الفضاء “سبيس إكس” كرو دراجون، لرحلة 2023 إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيبقى رواد الفضاء لمدة أسبوع تقريبًا.

ذا ديلي ستار: “ذا لاين” أعجوبة البحر الأحمر

ركزت صحيفة “ذا ديلي ستار” البريطانية، عن كشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان النقاب عن تصميمات “ذا لاين” في نيوم ، والتي ستكون مدينة تقدم أسلوب حياة أكثر صحة واستدامة.

ونقلت الصحيفة، أن “ذا لاين” ستكون أعجوبة معمارية تسير في خط مستقيم من جبال نيوم إلى البحر الأحمر، إضافة إلى أنها ستعمل على طاقة متجددة بنسبة 100٪ وستعطي الأولوية لصحة الناس ورفاههم على النقل والبنية التحتية كما هو الحال في المدن التقليدية، ومشيرة إلى أنها تضع الطبيعة في مقدمة أولويات التنمية وستساهم في الحفاظ على 95٪ من أراضي نيوم.





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Source akhbaar24

