فيلم وثائقي خاص بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 سيرة “الملك سلمان”

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فيلم وثائقي خاص بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، يُبحر فيه فريق شرارة في سيرة “الملك سلمان” الذي يتمتع بسجايا ومزايا كثيرة وهبها الله له، بالإضافة إلى الجوانب المكتسبة التي صنعها لنفسه، حيث حفلت سيرته بجوانب لافتة في مختلف المجالات الإنسانية والإدارية والثقافية





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