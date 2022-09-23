القنصلية السعودية في فرانكفورت تحتفي بمناسبة اليوم الوطني92

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المناطق_واس
احتفت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في فرانكفورت بمناسبة اليوم الوطني الـ92، بحضور القنصل العام محمد بن إبراهيم الشلفان، وسكرتير الدولة للشؤون الأوروبية في حكومة هيسن ونائبة البرلمان في ولاية هيسن وممثلين آخرين عن الحكومة المحلية والقناصل المعتمدين في فرانكفورت ومجموعة من رجال الأعمال والاكاديميين والأطباء وعدد من المواطنين.
واستعرض القنصل العام في كلمة له خلال الحفل مجالات النمو والازدهار في المملكة إلى جانب الفرص الاستثمارية والمشاريع النوعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
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Source almnatiq
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