سفارة المملكة في روسيا الاتحادية تحتفي باليوم الوطني الـ 92

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احتفت سفارة المملكة في روسيا الاتحادية أمس بمقر السفارة في العاصمة الروسية موسكو، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 .

وتضمن الحفل عددًا من العروض المرئية عن تاريخ المملكة والمشاريع الحديثة المقامة بها، وعرض مرئي عن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها مرورًا بما تم إنجازه حتى اليوم، إلى جانب عدد من العروض الموسيقية لفرق شعبية فلكلورية من مناطق مختلفة في المملكة.

وأقامت السفارة معرضًا عن تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية خلال 96 عامًا، وصور النهضة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات وتقديم برامج تبرز المنجزات التنموية التي حققتها المملكة وما وصلت إليه من تطور ونهضة ورقي وأمن واستقرار في ظل القيادة الرشيدة.

وقدمت السفارة خلال الحفل نسخًا من الكتب والمنشورات والصور التي تبرز الجهود التنموية والنهضة الشاملة المتسارعة التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات.

حضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروس السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، وعدد من المسؤولين في الحكومة الروسية يتقدمهم معالي المبعوث الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بقدانوف، إلى جانب عدد من مكونات المجتمع الروسي والجالية العربية المقيمة في موسكو.

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Source almnatiq

