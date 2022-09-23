أمير قطر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ92

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أعرب أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن تهنئته، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

جاء ذلك في برقية بعثها أمير قطر اليوم (الجمعة) لخادم الحرمين الشريفين.

كما عبر نائب أمير قطر، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، في برقيتين عن تهنئتهما، لخادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة الوطنية.

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Source almnatiq

