إنجازات سعودية تحطم المستحيل

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، الذي يأتي بشعار «هي لنا دار». وخلال السنوات الماضية حققت المملكة الكثير من الإنجازات على كافة المستويات التي كان لها الأثر الكبير في مسار التنمية، خصوصًا أن رؤية 2030 وضعت محورًا أساسيًا لتوفر «مجتمع حيوي» يعيش فيه المواطنون بالمملكة بنمط حياة مستدام، ويفخرون بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي الأصيل، ويتمتعون بحياة كريمة وسعيدة في بيئة جميلة ونظيفة، تحمي الأسر والعائلات، وتوفّـر لهم أفضل نظام رعاية اجتماعية وصحية وخيارات ترفيهية عالية المستوى.

كما لم تغفل حكومة المملكة أن تبني أجيالا شابة متمكنة علميًا في كافة المجالات العلمية، فضلا عن ثورة في عالم الاتصالات ومجالات الاقتصاد والأعمال والاستثمار.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز إنجازات المملكة خلال العام 2022 في الكثير من المجالات:

التعليم

- إطلاق إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

- تقدم 5 مراتب في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022 كمؤشر يعكس استمرار نجاحات التعليم السعودي.

- المركز 35 من 191 دولة، مقارنةً بالمرتبة 40 في الإصدار السابق من التقرير، كما حصلت على المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين.

- تقدم في محور اكتساب المعرفة بـ 18 مركزًا في مؤشر متوسط سنوات الدراسة (بالسنوات)، ووصلت للمرتبة 56 مقارنةً بالمرتبة 74 في الإصدار السابق.

- قفزت المملكة إلى المرتبة 24 في تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2022» مقارنة بـ 32 عام 2021، وتقدمت المملكة 4 مراتب في محور التعليم، لتحتل المملكة المرتبة 37 مقابل 41 العام الماضي.

- الصعود مرتبتين في محور البنية التحتية العلمية، لتحقق المركز 30 هذا العام مقارنة بالمرتبة 32 في 2021.

- تصنيف 4 جامعات سعودية ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلًا لبراءات الاختراع في العام 2021.

- ارتفع عدد الجامعات السعودية في التصنيف العالمي للجامعات «شنغهاي» لعام 2022 إلى 15 جامعة مقارنة بـ6 جامعات في عام 2018.

- ارتفع عدد ‫الجامعات السعودية‬ إلى 22 جامعة في ‫تصنيف «التايمز‬ البريطاني» للجامعات ذات التأثير في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2022؛ مقارنة بـ3 جامعات في عام 2019.

- حل التعليم السعودي في المرتبة 30 عالميًا في مؤشر «نيتشر» البريطاني لتقييم الدول والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة لعام 2022 في جودة الأبحاث العلمية.

- تحقيق 22 جائزة في معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2022» من بين طلاب 85 دولة.

- الجامعات تسهم بـ 93% من الناتج الوطني للبحث العلمي.

خدمات عدلية

- تدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط.

- الموافقة على نظام الأحوال الشخصية المستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته.

- بوابة «ناجز» تتوسع بإتاحة 140 خدمة إلكترونية.

الإسكان

- استفادة 87.467 أسرة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية.

- 104.492 أسرة عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول.

- تمكين أكثر من 660 ألف مستفيد خلال المدة من يونيو 2017 حتى نهاية النصف الأول من 2022.

- إيداع نحو أكثر من 40 مليار ريال دعمًا شهريًا خلال المدة نفسها لمستفيدي «سكني».

الصحة

- تأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.

- القضاء على التراخوما واعتماد برنامج المدن الصحية كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية.

- حصول السعودية على المركز الثاني عالميا في مواجهتها لجائحة كورونا وذلك بحسب التصنيف العالمي لوكالة «بلومبيرج».

- تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من خلال الاهتمام برقمنة القطاع الصحي.

- تمكين التحول الشامل في القطاع وإعادة هيكلته ليكون نظاما صحيا شاملا وفعالا ومتكاملا.

- تدشين مستشفى الصحة الافتراضي الذي يستوعب حوالي 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا، وسوف يسهل على المواطن الحصول على الاستشارات عن بعد.

حج 2022

- إتاحة تأدية العمرة للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات.

- 1152 نشرة جوية ساعية، 60 مادة توعوية وتثقيفية مترجمة بأربع لغات.

- الهدي والأضاحي.. 600 ألف رأس وتقنية جديدة.

- استحداث نيابة جديدة باسم «نيابة أعمال الحج» وتتبعها 20 نيابة متخصصة تعمل على مدار الساعة في المشاعر.

- تعقيم متواصل عبر 4000 عامل و11 روبوتا.

- إنجاز تاريخي لخطبة عرفة عبر بثها بـ 14 لغة و200 مليون متابع.

- 92 ألف حاج تائه تم إرشادهم عبر جهود الكشافة.

- لم تسجل أي حادثة خلال هذا الموسم ونجاح أمني مميز.

- أكثر من 230 منشأة صحية قدمت خدماتها لأكثر من 130 ألف حاج.

- نجاح منظومة الذكاء الاصطناعي عبر روبوتات جديدة لخدمة الحجاج.

- سار تعلن نجاح خطتها لموسم الحج بنقل مليون و350 ألف حاج على متن 2228 رحلة.

الاقتصاد

- إطلاق استراتيجية صندوق التنمية الوطني الذي يهدف لتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030. إضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول عام 2030، إضافة لإيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030.

- 1300 عدد الشركات المنضمة إلى برنامج «صُنع في السعودية» و2000 شركة تنتظر الإدراج.

- 6 آلاف منتج مسجل في برنامج «صُنع في السعودية».

- أعلن صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي توقعاته أن يُسجل الاقتصاد نموا يصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم.

- توقع الصندوق نمو القطاع غير النفطي بنحو 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

- أعلنت وزارة الطاقة عن جاهزية تنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية.

- البنك المركزي يعلن تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية في 2021.

- مؤشر Ipsos: السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم.

- %244 نمو في الاستثمار الجريء بالمملكة خلال النصف الأول من عام 2022 بإجمالي يتجاوز ملياري ريال.

- انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 10.1% للربع الأول من عام 2022.

- وكالة «موديز» تؤكدُ تصنيفَ المملكة الائتماني عند «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

- برنامجُ تطوير القطاع المالي يطلقُ الخطةَ التنفيذيةَ لإستراتيجية التقنية المالية.

- هيئة الحكومة الرقمية ترخّص لأعمال الحكومة الرقمية لـ 3 شركات تقنية.

- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة 9.9%.

- إطلاق نظام الشركات الجديد لمواكبة أفضل الممارسات الدولية ويعالج التحديات التي تواجه الكيانات التجارية ويمكّنها من التوسع والنمو.

- ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث وصلت إلى 892.063 منشأة بزيادة بلغت 25.6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

المشاريع

- إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع رؤى المدينة في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

- إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في مصر.

- إطلاق مشروعِ «وادي الفن» الذي يُعَدُّ أحدَ الأصولِ الثقافية لمخطط «رحلة عبر الزمن» في العلا والذي سبقَ أنْ أطلق ولي العهد رؤيته التصميميةَ في أبريل العام 2021.

- مجلس إدارة مؤسسة حديقة الملك سلمان يطلق مشروع المجمع الملكي للفنون.

- الإعلان عن تصاميم مدينة «ذا لاين» إذ يبلغ عرضها 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر. وستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترًا مربعًا، وتتسع لنحو 9 ملايين نسمة.

- وزارة الاستثمار تعلن عن البدء ببناء مصنع لوسيد المتقدم في المملكة.

- إطلاق «مجموعة بوتيك» الهادفة إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، لإحياء التراث الوطني.

المؤشرات العالمية

- الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في مؤشر التنافسية العالمي.

- قفزة إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019 في مؤشر السياحة العالمي.

- حققت موانئ المملكة الصدارة بين 370 ميناءً عالميًا بحصول ميناء الملك عبدالله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالميًا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة من حيث كفاءة الموانئ التشغيلية، وذلك وفق التقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًا.

- المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

الميزانية (النصف الأول 2022)

- %34 صعود الإيرادات مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة 648.3 مليار ريال.

- 135.4 مليار ريال فائضًا خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري للمرة الأولى منذ 2013.

- 12.1 مليارًا قيمة العجز بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

- 434 مليار ريال الإيرادات النفطية.

- 214.3 الإيرادات غير النفطية.

- %10 ارتفاع النفقات لتسجل إجمالي مصروفات 512.9 مليار ريال.

- 966.5 حجم الدين العام صعودا من 938.0 مليار ريال بنهاية 2021.

جودة الحياة

- السينما السعودية تحقق مبيعات تجاوزت 30 مليون تذكرة ووفرت 4439 وظيفة في عامها الرابع.

- عسير تفوز بلقب منطقة فنون الطهي العالمية 2024 كأول منطقة من خارج أوروبا.

- إطلاق الأكاديمية الافتراضية لتعليم الموسيقى.

- 8 عقود لإنتاج نحو 19 مليون شتلة في عدد من مناطق.

- المملكة تتقدم رسميا بطلب استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 في تروجينا نيوم، وطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027، والألعاب الآسيوية 2034 وكأس آسيا للسيدات 2026.

- 4 عقود لإنتاج وزراعة أكثر من مليونَيْ شجرة مانجروف.

- إطلاق الكود العمراني للمسار الرياضي بالرياض الذي سيكونُ أطولَ متنزه طولي على مستوى العالم.

- %29.7 يمارسون النشاط البدني المعتدل في المملكة لعام 2021.

- مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية تحتضن المقر الرئيس لشركة مانجا للإنتاج.

- 6 ملايين زائر خلال 60 يوما لموسم جدة.

- إطلاق إستراتيجية السياحة الرقمية في المملكة، ضمن جهود وخطط الوزارة لتنمية قطاع السياحة المحلية.

- تدشين المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل وترميم 130 مسجدا تاريخيا في مختلف مناطق المملكة.

- تغطية 60 محافظة من أصل 136 محافظة بخدمات 5G اعتبارا من منتصف عام 2021، وذلك ارتفاعا من 30 محافظة قبل عام واحد فقط.

- ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل خلال الربع الثاني إلى 32.9%.