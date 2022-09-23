اخبار الخليج – رئيس الغرفة يهنئ الشقيقة السعودية بذكرى اليوم الوطني ويؤكد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المشتركة

محمد بن مسعود - الدمام - ناس: البحرين والسعودية نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق في كافة القضايا ومنها الاقتصادية

ناس: اليوم الوطني السعودي يحل وسط تحولات اقتصادية مبشرة لشعوب الخليج

ناس: النمو المتسارع في العلاقات التجارية البحرينية السعودية هو ثمار توجيهات قيادتا البلدين لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود

ناس: السعودية كانت ولازالت هي الشريك التجاري الأول والأهم للبحرين

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط مملكة البحرين بشقيقتها المملكة العربية السعودية، ومدى الترابط بين الشعبين الشقيقين، وخصوصية تلك العلاقة الأخوية الممتدة بين البلدين في إطار من تكامل الرؤى ووحدة المصير والتاريخ المشترك، رافعاً أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السعودية وشعبها الشقيق بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الذى يعد عياداً للبحرين وشعبها في إطار ما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر الأخوة والمحبة ووشائج القربى، ووحدة المصير.

وأضاف أن اليوم الوطني السعودي يحل هذا العام وسط تحولات اقتصادية مبشرة لشعوب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستنعكس إيجاباً فى المستقبل القريب على كل ما يعزز من نهضة المجتمعات الخليجية فى مختلف المجالات، مبيناً أن البحرين والسعودية تشهدان ارتفاع على مستوي حجم التجارة البينية حيث بلغت مستويات قياسية بالرغم من تداعيات جائحة كوفيد-19، فضلاً عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بشكل مطرد عاماً بعد الآخر، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكتين الشقيقتين في عام 2021 بنسبة 19% من 2.88 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 3.43 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

وأشار ناس إلى أن ما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية من نمواً متسارعاً وتقدماً ملحوظاً على جميع مستوياتها، ما هو إلا ثمار التطور المستمر للعلاقات الثنائية المشتركة التى تأتي تجسيدا لتوجيهات قيادتا البلدين ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية كانت ولازالت في هي الشريك التجاري والاقتصادي الأول والأهم للبحرين.

ونوه بالمكانة المتميزة والاستثنائية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وعلاقتها التاريخية مع مملكة البحرين على جميع الأصعدة بما يشكل دافعاً لتحقيق مزيداً من التكامل الاقتصادي بما يرتقي بمستوى الإمكانات المتاحة وينسجم مع طموحات الشعبيين الشقيقين، داعياً إلى الاستمرار فى تهيئة الأرضية المناسبة لدعم الاستثمار بين البلدين الشيقين وإزالة مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال فى كلا الجانبين والنهوض بعلاقات الشراكة إلى المستويات المنشودة، فضلاً عن فتح قنوات جديدة للاتصال المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، متمنياً المزيد من العمل على إقامة شراكات استثمارية في سبيل الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق الاقتصادي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للوصول بها للحجم الذي يلبي طموحات القيادة السياسية والمجتمع التجاري.

وأردف ناس أن نموذج العلاقات البحرينية السعودية يشكل علامة فارقة وحلقة استثنائية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً بأن مبادرة تأسيس مجلس أعمال بحريني سعودي مشترك لها بالغ الأثر في تحديد نهج العمل الاقتصادي المشترك باعتبارها تفتح آفاقاً للحوار الاقتصادي، وتدعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين، رفعاً خالص الشكر والتقدير إلى عاهل البلاد المعظم وإلى خادم الحرمين الشريفين على جهودهما المباركة والمرتكزة على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى مستوياتها في كافة المجالات وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من النفع والخير على الشعبين الشقيقين.