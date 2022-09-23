اخبار الخليج – بوحسين يهنأ المملكة العربية السعودية بيومها الوطني المجيد

محمد بن مسعود - الدمام - هنأ عضو مجلس الشورى الشيخ جواد بوحسين المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر الجاري، متمنياً دوام التقدم والنماء للمملكة الشقيقة تحت راية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه.

ونوّه بوحسين إلى العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأنها علاقات تشهد تطورًا مستمرًا وانسجامًا وتكاملًا في جميع المجالات والقطاعات والمواقف، وذلك في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

كما أشار إلى العلاقات والروابط الاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وهي علاقات ممتدّة وراسخة عبر التاريخ، وتتجذّر يومًا بعد يوم في ظلّ ما يجمع الشعبين من علاقات ومصالح مشتركة.

وأشاد بوحسين بالمواقف الراسخة من الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تجاه مملكة البحرين والذود عن مصالحها في كافة المحافل الدولية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تعزيز التواصل الدبلوماسي وتوحيد المواقف إزاء القضايا والملفات المشتركة.

مشيرًا إلى مواقف المملكة العربية السعودية بما تتمتّع به من ثقلٍ سياسي وإقليمي ودولي كبير في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة والإقليم وحرصها الكبير على نشر السلام وتجنيب المنطقة آفات وويلات الصراعات والحروب.

كما نوّه بوحسين إلى النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، ودعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكّد بوحسين على الدعم البرلماني الشامل لكل ما يسهم في توطيد العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودعم سبل التعاون المشترك من خلال فرق العمل المشتركة ولجان الصداقة، منوّهًا في هذا السياق إلى أن مجلس الشورى لم يدّخر جهدًا في دعم كافّة التشريعات التي تصبّ في هذا الهدف.