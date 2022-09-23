اخبار الخليج – وزير الأشغال يستقبل رئيس وأعضاء جمعية المصارف البحرينية لبحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بمكتبه، رئيس جمعية المصارف البحرينية السيد عدنان أحمد يوسف، يرافقه الرئيس التنفيذي للجمعية د. وحيد القاسم ومستشار الجمعية د. حسن العالي.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة الوزير بوفد جمعية المصارف البحرينية، مشيداً بدور الجمعية في الارتقاء بالقطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين وما يمثله هذا القطاع من رافد للاقتصاد الوطني وداعم لمختلف القطاعات، منوهاً بالمبادرات والبرامج التي تقوم بها الجمعية والرامية لتعزيز دور المصارف على مختلف المستويات.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف البحرينية، السيد عدنان أحمد يوسف أن الجمعية تسعى لتعزيز التعاون والتواصل المستمر مع مختلف الجهات الحكومية بما يسهم في المنفعة المشتركة وتحقيق التطلعات لمزيد من التنمية والتطور لنهضة الوطن وتطوره وازدهاره.

حضر اللقاء وكيل الوزارة المهندس الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة، ومدير إدارة الموارد المالية بالوزارة السيد محمد العطاوي.