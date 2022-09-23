محافظ صندوق الاستثمارات العامة يناقش دور الشركات والمستثمرين في دعم أهم أولويات الأفراد خلال قمة الأولوية‬

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تناول معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو ياسر الرميان، دور الشركات والمستثمرين في دعم أهم أولويات الأفراد.

وأوضح معاليه في جلسة حوارية مع الرئيس الفخري لجامعة بنسلفانيا الدكتورة جوديث رودين خلال قمة الأولوية التي تنظمها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين في نيويورك، الفرق بين نهج إدارة الأزمات ونهج إدارة الأزمات الذي يُسبب أزمات إضافية.

ولفت النظر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يقوم بدور رئيسي في تحفيز الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن الصندوق لديه مبادرة مخصصة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في برنامج تحقيق الرؤية.