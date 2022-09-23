اخبار دوليه – البرهان: موعد الانتخابات في السودان لم يتحدد بعد

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لم يتم تحديد موعد محدد للانتخابات لكن الجيش لن ينتظر إلى الأبد.

وقال البرهان في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ردا على سؤال حول موعد الانتخابات «نحن ننتظر. نحن لا نريد أن ندخل أنفسنا في هذه العملية السياسية». وأضاف «طبعا لن ننتظر الى ما لا نهاية».

وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: «لو ترك لنا المجال لوحدنا لكنا الآن أنجزنا المهام الانتقالية، لكن القوى المدنية والمجتمع الإقليمي والدولي طلب منا أن نتوقف».

وأشار إلى موافقته على تصريح أدلى به في الآونة الأخيرة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن المدنيين يجب أن يعينوا رئيس وزراء ورئيسا لمجلس السيادة، قائلا إن ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه من قبل.

وقال البرهان أيضا إن صفقة إنشاء قاعدة روسية على ساحل البحر الأحمر في السودان لا تزال قيد المناقشة وإن البلدين تربطهما علاقات طبيعية.

ونفى رئيس مجلس السيادة أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن شحن الذهب السوداني إلى روسيا، قائلا إن كيانات معينة فقط هي المسؤولة عن الصادرات.