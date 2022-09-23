اخبار دوليه – ارتفاع كبير في ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة سواحل سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير النقل اللبناني، علي حمية، الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات في غرق مركب مهاجرين أمام السواحل السورية، علما بأنه أبحر من لبنان.
وقال علي حمية، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء، إن حصيلة قتلى غرق قارب المهاجرين ارتفعت إلى 53.
وكانت أرقام سابقة أوردتها السلطات السورية تحدثت عن مصرع 34 شخصا وإنقاذ 14 آخرين، من قارب كان يغرق قرب سواحل مدينة طرطوس السورية.
وغادر القارب ميناء مدينة المنية شمالي لبنان قبل أيام، وفق ما ذكر الناجون للسلطات السورية، مشيرين إلى أن الركاب كانوا من جنسيات مختلفة.
وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.
والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل على متنه العشرات من المهاجرين.
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