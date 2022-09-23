“منفذ الغويفات” يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
يحتفل منفذ الغويفات البري باليوم الوطني السعودي الـ 92، تزامنا مع الاحتفالات التي تشهدها دولة الإمارات بهذه المناسبة والتي تجسد أسمى معاني الترابط والتلاحم التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين.
وفي هذا الصدد.. قامت بلدية منطقة الظفرة بتزيين منفذ الغويفات الحدودي باللون الأخضر والأعلام والشعارات الترحيبية، بالإضافة إلى تركيب العديد من العبارات مثل أهل العزم، معاً أبداً، ووطن الأمان.
وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بعلاقات تاريخية ومصير مشترك.
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