وزارة الداخلية تحذر من سمكة قرش كبيرة في الكويت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذرت وزارة الداخلية الكويتية مرتادي الشاطئ في منطقة صباح الأحمد البحرية ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر، نظراً لوجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية.

وقال الوزارة عبر حسابها في تويتر، “وردت معلومات إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود سمكة قرش كبيرة تتجول بين الممرات المائية في منطقة صباح الأحمد البحرية”.

وأضافت، “تحذر الوزارة مرتادي الشاطئ بأخذ الحيطة والحذر، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم”.