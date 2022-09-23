القيادة الإماراتية تهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 92

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن تهنئتهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – .

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة.

جاء ذلك في برقيتي تهنئة بعثهما رئيس دولة الإمارات العربية ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – .

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Source almnatiq

