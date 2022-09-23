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يعد حصن المصمك قلعة حصينة شاهدة على رحلة توحيد المملكة العربية السعودية، وشاهد علي رحلة تأسيسها.

ويقع حصن المصمك في قلب مدينة الرياض القديمة، وأُطلق عليه هذا الاسم كناية عن البناء المحكم والحصين، ويعد نقطة انطلاق توحيد المملكة وهو من أشهر المعالم التراثية في تاريخ السعودية .

بنى أصله الإمام عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود عام 1865، وقام محمد بن رشيد بإحاطته بأسوار على جنباته الأربعة.

استعاده الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، عند فتح الرياض حيث شهد ملحمة قتالية بارعة.

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Source almnatiq

