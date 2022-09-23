“سار” تقدم لعملائها خصم 92% على متن قطاري الشرق والشمال احتفالا باليوم الوطني

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أعلنَت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، اليوم (الجمعة)، تقديم خصما لعملائها، وذلك احتفالا باليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة. وأوضحت أنها قدمت خصما بنسبة 92 %على متن قطار الشرق وقطار الشمال عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لها. ولفتت إلى أن الخصم متاح فقط على أول 500 حجز تم إجراؤها اليوم بالنسبة للرحلات التي ستكون حتى 29 أكتوبر الحالي.

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