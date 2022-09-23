مهرجان ترفيهي للاحتفال باليوم الوطني بالجوف

︎

.

المناطق_الجوف

تنظم الهيئة العامة للترفيه مهرجانًا ترفيهيًا ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ 92 تحت شعار: “هي لنا دار”، في منتزه النخيل بسكاكا الجوف ولمدة أربعة أيام.

ويضم المهرجان عشرات الفعاليات والعروض الترفيهية والأنشطة التفاعلية والتراثية والأعمال الحرفية، إضافةً إلى الرقصات الفلكلورية والألعاب الحركية، والمنصات التفاعلية المجهزة بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت للاحتفاء بتراث المملكة من خلال العروض الأدائية المستوحاة من التراث الشعبي.

وتقدم فرقة الدحة الرقصة الفلكلورية من التراث الشعبي السعودي، التي تعبر عن الموروث الثقافي للمنطقة، إضافةً إلى ألعاب الخفة التي ستؤديها مجموعة من المحترفين باستخدام بكروت لعب مصممة بهوية اليوم الوطني، وبواقع 3 عروض يومية.

وهناك عدد من الألعاب الترفيهية في المهرجانات متاحة للجمهور، منها لعبة تصويب الهدف لإدخال الكرة في السلة، ولعبة فرقعة البالونات، ولعبة “التصويب” التي يتم فيها تصويب على مجسمات، وكذلك سباق الأحصنة، ولعبة التقاط المرجان، ولعبة كسر الأطباق، وغيرها من الألعاب الإبداعية.

وتتكامل روح هوية اليوم الوطني مع الأنشطة التجارية في موقع المهرجان من خلال الأكشاك التي تم تصميمها بأسلوب هندسي متناسق مع ألوان الهوية ومظاهر الاحتفالات، سواء أكشاك بيع طعام من الطبخ الحي والأكلات الشعبية وعربات الفود تركس، أو أكشاك بيع منتجات الإكسسوارات والملابس ذات الطابع السعودي بتصاميم الهوية الوطنية، حتى منتجات الحرف اليدوية التراثية، مثل السدو والفخار والخوص والخط العربي.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

