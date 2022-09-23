اللون الأخضر يزين برج خليفة ومباني البحرين ويضيء جسر عبدون المعلق بالأردن احتفالا باليوم الوطني

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شاركت الإمارات والبحرين والأردن المملكة في احتفالاتها باليوم الوطني الـ 92 لتوحيدها، وأضيئت بعض معالمها ومبانيها بلون العلم الأخضر.

وتزين جسر عبدون المعلق في العاصمة الأردنية أمانة عمّان يوم أمس (الخميس)، بالإضاءة الخضراء، كما تم إنارة وجهات بعض المباني في البحرين باللون ذاته احتفاءً باليوم الوطني لتوحيد المملكة.

وقدم برج خليفة في دبي عرضا ضوئيا خاصا لمشاركة المملكة في احتفالها، وأكد القائمون على البرج بأن ذلك جاء تعبيراً عن أواصر المحبة والأخوة التي تجمع الشعبين.

يذكر أن دولا أخرى احتفلت باليوم الوطني للمملكة من خلال تنظيم فعاليات بهذه المناسبة، وكان من بين هذه الدول الكويت التي أعدت خطة برامجية عبر وسائلها الإعلامية لمشاركة فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ92 لتوحيد المملكة.





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Source akhbaar24

