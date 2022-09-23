شكرا لقرائتكم خبر عن نجم النصر الجديد يضع جارسيا في ورطة وثنائي الفريق يغيب ضد الاتحاد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ورطة بسبب نجم الفريق الجديد قبل مواجهة اتحاد جدة، في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن يستضيف العالمي نظيره العميد، يوم 2 أكتوبر المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ألفارو جونزاليس يتعرض لكدمة في التدريبات

وأفادت التقارير، إلى أن الإسباني ألفارو جونزاليس مدافع الفريق الوافد الجديد، تعرض إلى كدمة خلال مشاركته في التقسيمة التي أجرها مساء الأربعاء الماضي، مع شباب النادي.

وتابعت: "المدير الفني، ألزم اللاعب بعمل تأهيل رغم منحه إجازة للاعبين يومي الخميس والجمعة، وسيتحدد موقفه من الكلاسيكو خلال تدريبات هذا الأسبوع".

ماشاريبوف وعسيري خارج مواجهة النصر ضد الاتحاد

من ناحية أخرى، تأكد غياب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف عن الكلاسيكو، بعدما أثبتت الفحوصات عدم تعافيه من إصابة الظهر وحاجته للعلاج والراحة لمدة 15 يوما.

وسيتواجد مشاريبوف مع الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي أجرى عملية إزالة المسمار في الركبة من يومين، وحاجته لمدة لا تقل عن شهر لعودته للملاعب.

كما يغيب عبد الفتاح عسيري لاعب وسط الفريق، عن المواجهة أيضًا لحاجته للعلاج والراحة، بسبب إصابته بالعضلة الخلفية في مواجهة الباطن الأخيرة

واقترب المدافع علي لاجامي من الجاهزية بعد أن واصل برنامجه التأهيلي في النادي، وسيتحدد مشاركته في مواجهة الاتحاد الأسبوع المقبل.