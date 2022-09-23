وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية فنزويلا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

لتقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية كارلوس فاريا تورتوسا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود .