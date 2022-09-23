محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم الجمعة. وأوضح المركز في تغريدة على “تويتر”، أن أعلى درجة حرارة اليوم سجلتها “الأحساء” بـ43 درجة مئوية. وأكد المركز أن الخرج والدمام سجلتا اليوم 42 درجة مئوية ، بينما سجلت كلا من الرياض ووادي الدواسر وشرورة 41 درجة مئوية. Advertisements أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر بـ43 مئوية.. “الأحساء” تُسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.