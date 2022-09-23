اخبار الخليج – يصادف اليوم ذكرى ميلاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

محمد بن مسعود - الدمام - يصادف اليوم الجمعة ذكرى الميلاد الـ «33» لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. كل عام وسموكم بألف خير وصحة وسلامة

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