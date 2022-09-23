شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب نجمي الفريق.. الهلال يوقع عقوبة قاسية على هذا الثنائي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن العقوبة التي وقعها نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل رئيس الفريق الأول لكرة القدم بشأن نجمي الفريق.

وأكدت التقارير الصحفية أن الهلال قام بتوقيع عقوبة قاسية على ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب نجمي الفريق.

عقوبة قاسية على الدوسري وماريجا

وذكرت التقارير الصحفية أن الهلال وقع عقوبة على الثنائي سالم الدوسري وموسى ماريجا نجمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

السبب الحقيقي وراء توقيع عقوبة على ماريجا والدوسري

وأوضحت التقارير الصحفية أن السبب الحقيقي وراء العقوبة هو اعتراض هذا الثنائي على استبدالهما خلال مباراة في الدوري.

وأكد الإعلامي عبد الله الحيان خلال تصريحات تلفزيونية أن الهلال طبق القانون الذي اتفق عليه من قبل أندية الدوري السعودي وهو الخصم من الراتب عند الإعتراض كي لا يحدث مثلما حدث مع النصر وحمد الله سابقًا.

ترتيب اتحاد جدة في الدوري السعودي للمحترفين

الجدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد عشر نقاط وبفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.