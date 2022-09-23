محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت سفارة المملكة في تايلاند، عن نقل مواطنين إثنين بطائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال العلاج. وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة يحفظها الله وبمتابعة من وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة في بانكوك وبالتنسيق مع وزارة الصحة جرى صباح اليوم نقل إثنين من المواطنين بطائرة الإخلاء الطبي من تايلند إلى المملكة العربية السعودية لاستكمال علاجهم في أرض الوطن.

كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. سفارة المملكة بتايلاند: نقل مواطنين إلى السعودية لاستكمال العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.