5 عادات تسبب زيادة الوزن.. تجنبها

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يتبع كثير من الناس نظمًا غذائية قد تكون قاسية، بهدف إنقاص الوزن الزائد، لكن رغم ذلك قد لا تأتي بالمردود المتوقع، نتيجة عدة عادات خاطئة يتبعها الشخص خلال حياته اليومية.

لذلك على الأشخاص تعلم كيفية تناول الطعام بطريقة تزيد من فوائد الشبع؛ لأن هناك خمس عادات يمكن أن تدمر أفضل خطط فقدان الوزن، وفقًا لما نشره موقع “العربية” نقلًا عن موقع “SciTechDaily”.

الوجبات السريعة

يؤدي تناول الوجبات الغذائية السريعة على عجل إلى زيادة الوزن بمرور الوقت، فمن النادر أن تحتوي تلك الوجبات على خيارات صحية.

وتحتوي الوجبات السريعة على كميات كبيرة من الدهون والسكر، والتي تتسبب في الإصابة بالسمنة ومشكلات صحية أخرى مثل السكري وأمراض القلب.

تناول الطعام أمام الشاشات

قد يؤدي تناول الطعام أمام الشاشات سواء التلفاز أو الكمبيوتر إلى إصابة الشخص بالسمنة، وفقًا لموقع ” العربية”.

الصحون الممتلئة

قد يؤثر حجم الصحن أو الوعاء الذي يتناول منه الشخص الطعام على مقدار أكله، فإذا كان يتناول الطعام على صحون وأواني كبيرة الحجم فسوف يبدو الطعام أصغر على الطبق، ويشعر الشخص أنه تناول كميات قليلة.

وعلى النقيض من ذلك فإذا كانت الوجبة في صحن صغير الحجم فإنها تبدو أكثر حجما، وبالتي يشعر الشخص بالشبع سريعًا.

تناول الطعام بالخارج مع الآخرين

تشير نتائج الأبحاث إلى أن الأشخاص يستهلكون سعرات حرارية أثناء تناول الطعام مع الآخرين أكثر من تناولهم بمفردهم.

ويرجع ذلك إلى أن المحادثات تشتت الانتباه، ما يقلل تركيز الشخص خلال تناول الطعام، وبالتالي لا يعرف مقدار وكميات ما تناوله من غذاء.

الأكل لتخفيف التوتر

قد يلجأ البعض إلى تناول الطعام عند الشعور بالتوتر، ما يدفعه لتناول كوعاء كبير من الآيس كريم أو طبق كبير من البطاطا المقلية، وهو ما يتسبب في زيادة الوزن.

ويشير الخبراء أيضًا إلى أن المشاعر لا تتحسن عند تناول الطعام بهذه الطريقة أو لهذه الأسباب، وفقًا لموقع العربية.

وعند إصابة الشخص بالتوتر، فقد يؤدي تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية إلى زيادة مستوى السكر في الدم، ما يتسبب في زيادة إنتاج الأنسولين، فيلجأ جسم الإنسان لتخزين الدهون بدلًا من حرقها.

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Source almnatiq

