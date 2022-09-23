ارتفاع طفيف ..تعرف علي أسعار الذهب في المملكة اليوم

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المناطق_الرياض

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الخميس.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 201.10 ريال، 53.63 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 184.34 ريال، 49.16 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 175.97 ريال، 46.92 دولار، فيما وصل سعر عيار 18 إلى 150.83 ريال، 40.22 دولار.

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Source almnatiq

