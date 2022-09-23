“إيجار”: رسوم التوثيق غير مُستردة ويلزم دفعها مع كل عقد جديد

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أوضحت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن رسوم توثيق عقد الإيجار غير مُستردة، كما أن لكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق.

وبيّنت الشبكة، أنه يلزم وجود وسيط عقاري مُعتمد لتوثيق العقود، ولإتمام العقد يجب الموافقة عليه من قبل الطرفين المؤجر والمُستأجر وفي حال رفض أحد الأطراف لا يؤخذ به.

يذكر أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقد جديد أو تجديد لعقد سابق تبلغ 125 ريال لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.



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Source akhbaar24

