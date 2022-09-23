انعقاد اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة بالنيجر

︎ . المناطق_واس انعقدت في العاصمة النيجرية نيامي أعمال اجتماع رؤساء أركان الدول الأعضاء في مجموعة الخمسة التي تضم بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر وتشاد.

ويهدف اجتماع لجنة الدفاع والأمن إلى التشاور وإعادة بلورة ومواصلة الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات العابرة للحدود بعد انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس ومن القوة المشتركة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قضايا من بينها مستوى جاهزية الوحدات العسكرية المشاركة في مجموعة دول الساحل الخمس، إضافة إلى مساهمة الدول الأعضاء في كلية الدفاع لهذه المجموعة. وناقش المجتمعون أيضا الموضوعات التي أعدها الخبراء وتقارير لجنة الدفاع والأمن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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