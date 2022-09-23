الطائف تتزين بأكثر من 14 ألف علم احتفاءً باليوم الوطني الـ 92 للمملكة

︎ . المناطق_واس قامت أمانة الطائف والبلديات الفرعية التابعة لها، بتركيب أكثر من 14 ألف علم في الشوارع والميادين الرئيسية للمحافظة، إضافة إلى الشاشات الإلكترونية التي تبث من خلالها الرسائل الوطنية ابتهاجاً واحتفاءً بالوطن.

وتعمل أمانة الطائف مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على نجاح تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية المقامة فى المحافظة لتكتمل مظاهر الفرحة والاعتزاز بيوم الوطن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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