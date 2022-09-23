مستجدات غـزو أوكرانيا.. تطوع 10 آلاف روسي للقتـال وتخوف أممي من التهديدات النووية

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كشفت هيئة الأركان العامة الروسية، عن تطوع نحو 10 آلاف شخص في التجنيد باليوم الأول لقرار الرئيس فلاديمير بوتين بإعلان التعبئة الجزئية، فيما وجه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهامات للغرب بالتدخل بشكل مباشر في الحـرب في أوكرانيا من خلال دعم كييف بالأسلـحة.

10 آلاف روسي يتطوعون للحـرب

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، أن نحو 10 آلاف شخص تطوعوا للتجنيد في العملية العسكـرية بأوكرانيا دون انتظار أوراق الاستدعاء الصادرة في إطار التعبئة الجزئية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، أول تعبئة عامة في روسيا منذ الحـرب العالمية الثانية، والتي تستهدف تجنيد 300 ألف من ذوي الخبرة للحملة الروسية في أوكرانيا.

لافروف ينتقد تدخل الغرب في حـرب أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الغرب بالتدخل بشكل مباشر في الحـرب في أوكرانيا، حيث تقوم الحكومات بدعم كييف بالأسلـحة.

ووصف لافروف، في كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك، موقف هذه الدول بالمثير للسخرية، حيث تقوم بضخ كامل الأسلـحة إلى أوكرانيا وتقوم بتدريب قواتها، وتحاول إطالة أمد القـتال إلى أطول فترة ممكنة على الرغم من الضحـايا والدمار، من أجل إنهاك روسيا وإضعافها.

الأمم المتحدة ترفض التهديدات النووية

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن الحديث عن صـراع نووي “غير مقبول بالمرة”، كما أنه قلق إزاء خطط ما يطلق عليه “استفتاءات”.

وقال جوتيريش، إن ضم أي دولة لأراضي دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



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Source akhbaar24

