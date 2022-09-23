وزراء الإعلام العرب يؤكدون ضرورة تقديم الدعم الإعلامي لمساندة القضية الفلسطينية

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عقد مجلس وزراء الإعلام العرب أعمال دورته الـ 52 مساء الخميس في القاهرة برئاسة معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر كرم جبر.

ورأس وفد المملكة في الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن بن سعيد الجمعة.

ووافق المجلس على التوصيات والمقترحات التي أصدرها المكتب التنفيذي في دورته العادية الـ15 التي كان من أبرزها ضرورة تقديم الدعم الإعلامي لمساندة القضية الفلسطينية بما فيها قضية القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال برامج التوعية الإعلامية وفق سياسة إعلامية عربية متواصلة.

كما أوصى مجلس وزراء الإعلام العرب ، باعتماد تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية البحثية حول دور الإعلام في مكافحة الإرهاب والتطرف وأهمية الأمن السيبراني في التصدي لظاهرة الإرهاب وكذلك التربية الإعلامية في مواجهة التطرف التي استضافتها الهيئة العربية للبث الفضائي يوم 26 يوليو الماضي بالمملكة الأردنية الهاشمية وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة التنفيذ .

ووجه المجلس الشكر لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على تبنيها تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وخطتها التنفيذية.

وبشأن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 ، أوصى المجلس باعتماد تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث لفريق الخبراء المعني بمتابعة تنفيذ الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 الذي عقد يومي 22 و23 يونيو الماضي وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بمتابعة تنفيذه .

وأكد المجلس على كافة القرارات السابقة الخاصة بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.

و أوصى المجلس باستمرار التشكيل الحالي للمكتب التنفيذي للمجلس الذي يضم في عضويته العراق رئيسا واليمن نائبا للرئيس وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر وتونس وجزر القمر والكويت ولبنان.

كما دعا مجلس وزراء الإعلام العرب الدول الأعضاء لتكثيف التغطية الإعلامية حول الاستعداد والتجهيزات النهائية لاستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 وذلك عبر الوسائل المرئية والمسموعة لديها خاصة وأن البطولة تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وعلى أرض عربية.

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Source almnatiq

