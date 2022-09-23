الدفاع المدني يشارك في فعاليات وزاره الداخليه 92

︎ . المناطق_متابعات تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في فعاليات وزارة الداخلية ( عز الوطن ) احتفالًا باليوم الوطني الـ (92) من خلال تنوع الجهود والمشاركة بعدد من الفعاليات ومنها ركن الأنشطه التفاعلية ، ركن الاليات القديمه التراثيه ، ركن الاليات الحديثه ، كما شهدت الفعاليات حضور كثيف من الجمهور للاطلاع على محتويات المعرض و الذي يضم مشبهات للحوادث الميدانيه بالاضافة الى مجموعة من الآليات القديمة التي تحاكي ماضينا و آخر ما توصلت له الدفاع المدني من تطور في الاليات و التي تواكب النهضه العمرانيه والحضارية.

وقد استعرضت فرق من الدفاع المدني في فرضية حيه مع كافة الجهات الامنية المشاركة في عمليات الاطفاء وانقاذ المحتجزين والتي تحاكي عملهم الميداني في الحفاظ على الارواح والممتلكات ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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