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انطلقت في منطقة جازان أمس (الخميس)، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، والتي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بجوار القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان. وتضمنت الاحتفالية التي تستمر حتى يوم (السبت) المقبل، إقامة مسرح مفتوح يقدم الفنون الشعبية والعروض الفلكلورية وألعاب حركية وعروض أطفال، بالإضافة إلى بوثات تجارية لبيع المنتجات التراثية وأركان للحرفيين ومنطقة الألعاب. وشملت الفعاليات إطلاق منصة للعروض لعرض تراث المملكة بطريقة حديثة، ومعزوفات وطنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر فنون شعبية وعروض متنوعة.. احتفالات اليوم الوطني تتواصل بجازان حتى السبت (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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