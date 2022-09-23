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فنون شعبية وعروض متنوعة.. احتفالات اليوم الوطني تتواصل بجازان حتى السبت (صور)

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انطلقت في منطقة جازان أمس (الخميس)، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة، والتي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بجوار القرية التراثية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جيزان.

وتضمنت الاحتفالية التي تستمر حتى يوم (السبت) المقبل، إقامة مسرح مفتوح يقدم الفنون الشعبية والعروض الفلكلورية وألعاب حركية وعروض أطفال، بالإضافة إلى بوثات تجارية لبيع المنتجات التراثية وأركان للحرفيين ومنطقة الألعاب.

وشملت الفعاليات إطلاق منصة للعروض لعرض تراث المملكة بطريقة حديثة، ومعزوفات وطنية.

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Source akhbaar24


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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