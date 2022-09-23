الأميرة ريما بنت بندر: دعم تمكين الشباب من أولويات المملكة ضمن رؤية 2030

︎

.



قالت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، إن إحدى أولويات المملكة هي العمل على دعم تمكين جيل الشباب في إطار مواصلة العمل الذي بدأته رؤية 2030.

وأوضحت في كلمتها خلال قمة “الأولوية” التي نظمتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة أمة ناشئة 75% من سكانها تحت سن 35، مشيرةً إلى أنه على الصعيد الاجتماعي لدى المملكة المزيد من تمكين المرأة والإنصاف والإدماج الثقافي.

وبيّنت أن المملكة عملت اقتصادياً على بناء نمو وظيفي أقوى في القطاع الخاص، وخلق ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة وبناء بنية تحتية رقمية رائدة عالمياً.

وأضافت أن نجاح شباب المملكة غداً يعتمد على نجاح اليوم، لافتةً إلى أن الإيمان بالشباب يعني توفير الاستثمار في المستقبل حتى يتمكن إبداعهم وعبقريتهم من التغلب على التحديات التي سيواجهونها وهذا يعني توفير الفرص حتى يصل إبداعهم إلى عنان السماء.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

