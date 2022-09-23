السياحة البحرينية تحتفي باليوم الوطني السعودي في سوق المنامة

دشنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عددا من الفعاليات في سوق المنامة بمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف الـ 23 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار برنامج الفعاليات الحافل الذي أطلقته الهيئة بهذه المناسبة بالتعاون مع منشآت القطاع السياحي الخاص تحت شعار "#منورة_بشوفتكم" واشتمل على مختلف مناطق مملكة البحرين.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة والمعارض الدكتور ناصر قائدي أن الهيئة اختارت سوق المنامة مكانا للاحتفال باليوم الوطني السعودي انطلاقا من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي يشكل التبادل التجاري والحضاري أحد أركانها، مع التركيز بشكل خاص على التراث المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين.

وأضاف قائدي: "نرحب في مملكة البحرين بالأشقاء من المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، ونعدهم ببرنامج سياحي ترفيهي حافل يستكشفون من خلاله الكثير من تجارب الإقامة والضيافة والترفيه التي تقدمها منشآت القطاع السياحي البحريني، بما يعزز من مكانة البحرين كوجهة أولى مفضلة لديهم".

ووفَّرت هيئة السياحة العديد من مظاهر الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي في سوق المنامة، بما في ذلك فرقة شعبية بحرينية قدمت عددا من المعزوفات والأغاني التراثية السعودية والبحرينية، وحظيت باستحسان رواد السوق من البحرينيين والمقيمين والسياح والزوار.

كما أطلقت هيئة السياحة بهذه المناسبة فعالية تراثية في سوق المنامة تستمر على مدى عشرة أيام، وتضمنت عرضًا مسرحياً بالدمى خاص باليوم الوطني السعودي، وسيستمر حتى السبت القادم.

ويشكل هذا العرض جزءاً مهما من الفعالية التي تقام تحت شعار "إلى المنامة" وتتضمن برنامجا حافلا بالكثير من ورش العمل الهادفة إلى التعريف بالحرف البحرينية القديمة، وورش عمل متنوعة بمخرجات ذات طابع بحريني، كما يقام على هامشها أنشطة مصاحبة مفتوحة من بينها ألعاب بحرينية قديمة، وعروض موسيقية، وحكايات للأطفال، وغيرها.