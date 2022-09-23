جدة التاريخية تقيم فعاليات متنوعة في اليوم الوطني

تشهد منطقة جدة التاريخية (البلد) فعاليات للأفراد والعائلات تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي، حيث تستعرض عراقتها وحضارتها لاستقبالك المواطنين والمقيمين وسط أزقتها ورواشينها العريقة، والتي بدات من السبت الماضي وتسامر إلى الجمعة، من الساعة 5 مساءً إلى 12 صباحا.
وتتواجد في البلد الفرق الموسيقية والأهازيج الشعبية وأكشاك المأكولات والمشروبات وأندية كرة قدم السيدات حيث يبتهج الزائر بمشاهدة مختلف الفعاليات في هذه الأيام التي تفتخر بها المملكة بيومها الوطني الثاني والتسعين.
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